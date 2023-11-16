В США предрекли, когда могут убрать Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского могут убрать в ближайшее время из-за провала украинской армии на фронте. К такому выводу пришел бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Он счел ситуацию для Зеленского «действительно плохой».

«Похоже, ему осталось недолго», — сказал экс-аналитик ЦРУ.

По словам Макговерна, если бы он был страховым агентом, то отказался бы страховать жизнь украинского лидера. Эксперт напомнил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и живая сила, параллельно сокращается поддержка Киева в конгрессе США и в Европе. Эксперт обратил внимание, что нет ни единого шанса, что Россия может проиграть конфликте. Он подчеркнул, что слишком много «поставлено на кон» и посоветовал Зеленскому беречь себя.

Накануне в США спрогнозировали ход мирных переговоров президента РФ Владимира Путина и Зеленского.

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