В МИД РФ рассказали, сколько граждан ЕС получат российскую визу в 2023 году

В 2023 году до 100 тысяч граждан Евросоюза получат российскую визу. Такие цифры озвучил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, передает ТАСС.

«В течение 2022 года около 60 тыс. граждан Евросоюза получали российскую визу, въезжали, в этом году так: по статистике, мы ожидаем к концу года около 100 тыс. граждан Евросоюза», — рассказал Иванов.

По его словам, Россия сохраняет для граждан Европы облегченные требования по документам, принимаемым на российскую визу. Он подчеркнул, что Москва также применяет симметричные меры по визовым сборам.

В начале ноября сообщалось, что китайские туристы стали первыми среди иностранцев по количеству поездок в Россию за 2023 год. По данным погранслужбы ФСБ, в январе-сентябре 2023 года въездной турпоток вырос в три раза на фоне такого же периода в прошлом году. За отчетный период разные иностранцы посетили Россию в общей сложности почти 430 тысяч раз. А в 2022 году этот показатель составлял только 147,3 тысячи.

Ранее в Финляндии сообщили о наплыве нелегалов со стороны России.