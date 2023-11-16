ЕС призвал Израиль к сдержанности в конфликте с ХАМАС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приехал в Израиль, передает ТАСС. По данным агентства, в рамках визита руководитель внешнеполитической службы Евросоюза обратился с призывом к еврейскому государству о сдержанности в противостоянии с ХАМАС в секторе Газа.

«Понимаю вашу ярость, но позвольте мне просить вас не быть поглощенными яростью. Это то, что лучшие друзья Израиля могут вам сказать», — заявил Боррель.

Как отмечает ТАСС, перед вылетом в Израиль глава европейской дипломатии говорил, что целью его поездки будет диалог о поставках гумпомощи для Газы.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее Израиль уничтожил парламент Газы.