В Венесуэле обвинили Запад в искусственном затягивании конфликта на Украине

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на совместной пресс-конференции с коллегой из России Сергеем Лавровым в Москве заявил, что страны Запада искусственно затягивают конфликт на Украине и еще больше дестабилизируют ситуацию, передает ТАСС.

Пинто отметил, что на переговорах с Лавровым затрагивались темы Украины.

«Мы против того, чтобы Запад искусственно поддерживал продолжение этого конфликта и еще больше дестабилизировал ситуацию», — прокомментировал он ход конфликта.

Также министр подтвердил приверженность Венесуэлы своей позиции по поводу происходящего на Украине и призвал стороны начать прямые переговоры, чтобы как можно скорее восстановить мир.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может позволить заморозку конфликта с Москвой, его можно только завершить. В этом случае, уверен глава государства, Украина будет жить в постоянном риске возобновления военных действий «буквально в любое время». Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя эти слова, заявил, что Россия также не является сторонником заморозки конфликта на Украине.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.