Путин обсудил с Совбезом решения по итогам международных мероприятий

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации обсудил реализацию решений по итогам ряда крупных международных мероприятий. Об этом сообщает ТАСС.

«В последнее время с нашим участием прошло несколько крупных международных мероприятий, и по их результатам мы принимали определенные решения», — заявил глава государства.

Он предложил членом Совбеза обсудить, как эти решения исполняются.

После этих слова президент РФ передал слово главе российского внешнедипломатического ведомства Сергею Лаврову.

До этого Сергей Лавров заявил, что активизация заявлений европейских лидеров о членстве Украины в Евросоюзе является игрой. Он пояснил, что после распада СССР в ЕС при приеме новых членов отметали все критерии, а в основе принимаемых решений была исключительно политическая целесообразность. В качестве примера он привел вступление в ЕС стран Балтики.

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