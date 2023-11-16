Педро Санчеса переизбрали премьером Испании

Председатель конгресса Испании Франсина Арменголь заявила, что глава Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес выиграл на голосовании в конгрессе депутатов (нижней палате парламента), вновь заняв пост премьер-министра королевства. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указала Арменголь, за Санчеса проголосовали 179 из 350 парламентариев. Так, кандидат, помимо депутатов самой PSOE, получил поддержку левого коалиционного блока Sumar, сепаратисткой партии «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya), партии каталонских республиканцев ERC, баскской националистической партии Единство Страны Басков (EH Bildu), Галисийского националистического блока (BNG), Баскской националистической партии (PNV), а также Канарской коалиции (CC), которая ранее выступила на стороне главной оппозиционной правой Народной партии (PP).

В октябре король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса на голосование за пост главы правительства.

По итогам всеобщих выборов, прошедших в июле, Испанская социалистическая рабочая партия Санчеса получила меньше мест в парламенте, чем Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо. Последний потерпел неудачу при попытке сформировать правительство, и эстафета перешла к Санчесу. Журналисты отмечали, что для достижения необходимого для избрания порога голосов политику придется привлечь на свою сторону другие партии, включая те, что выступают за независимость Каталонии.

Ранее в Испании ультраправые обвинили премьера Санчеса в сотрудничестве с терроризмом.