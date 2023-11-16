Слуцкий отреагировал на заявление Зеленского о завершении конфликта

Глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского про завершение конфликта с Россией.

«Ни о какой победе Украины при этом речи быть не может. Ставки Западом по ослаблению России проиграны», — заявил парламентарий.

По его словам, Зеленскому необходимо «это понимать, несмотря на продолжающиеся декларативные визиты западников в Киев».

Как считает Слуцкий, у Зеленского остается только один путь – «просить мира и переговоров», как Зеленский уже делал в феврале прошлого года. Вряд ли этот мир будет на условиях Киева, полагает парламентарий.

До этого Зеленский заявил, что Киев не может позволить заморозку конфликта с Москвой, его можно только завершить. В этом случае, уверен глава государства, Украина будет жить в постоянном риске возобновления военных действий «буквально в любое время». Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя эти слова, заявил, что Россия также не является сторонником заморозки конфликта на Украине.

Ранее Байден заявил, что Россия «стоит на пути» к миру на Украине.