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Внук де Голля оценил позицию Парижа по конфликту на Ближнем Востоке

Внук де Голля: позиция Парижа по Ближнему Востоку ведет к росту терроризма в ЕС

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Alexander Zemlianichenko/AP

Внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что недипломатичная позиция Парижа по конфликту на Ближнем Востоке рискует привести к социальному расколу в обществе и росту террористических актов в Европе. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«К сожалению, позиция французского правительства приведет к социальному расколу в обществе, особенно учитывая, что арабское население в стране сильно представлено, и к развитию терроризма в Европе, увеличению количества террористов в Европе», — заявил де Голль.

Кроме этого, де Голль констатировал противоречивость подхода руководства Франции к палестино-израильскому конфликту. Нельзя выступать против прекращения огня, в то же время призывая к защите мирного населения Палестины, считает он.

Де Голль подчеркнул, что необходимо бороться с терроризмом, однако правительство Израиля «несет полную ответственность за взращивание ХАМАС».

До этого президент Франции выразил мнение, что Израиль имеет право на самооборону в условиях нападения ХАМАС 7 октября. Одновременно он напомнил об ответственности властей еврейского государства за сохранение жизни мирного населения.

Ранее неизвестные с битами напали на поддерживающих Палестину активистов во Франции.

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