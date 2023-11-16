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Матвиенко оценила настроение Запада в отношении Еревана и Баку

Матвиенко: Запад был настроен только на разжигание конфликта Еревана и Баку

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что западные страны были настроены только на разжигание конфликта между Азербайджаном и Арменией. Ее слова приводит ТАСС.

»Россия, вы знаете, с первых шагов всегда принимала самое активное участие в том, чтобы Южный Кавказ был стабильным и мирным», — заявила она во время встречи с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

По ее словам, «западные государства были настроены только на разжигание конфликта».

«Мы не видели позитивных шагов в продвижении мирной повестки», — подчеркнула Матвиенко.

До этого стало известно, что Баку отказался от участия во встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 20 ноября из-за односторонней позиции США. Об этом сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства в связи с прошедшим 15 ноября слушаниями в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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