Матвиенко оценила настроение Запада в отношении Еревана и Баку

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что западные страны были настроены только на разжигание конфликта между Азербайджаном и Арменией. Ее слова приводит ТАСС.

»Россия, вы знаете, с первых шагов всегда принимала самое активное участие в том, чтобы Южный Кавказ был стабильным и мирным», — заявила она во время встречи с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

По ее словам, «западные государства были настроены только на разжигание конфликта».

«Мы не видели позитивных шагов в продвижении мирной повестки», — подчеркнула Матвиенко.

До этого стало известно, что Баку отказался от участия во встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 20 ноября из-за односторонней позиции США. Об этом сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства в связи с прошедшим 15 ноября слушаниями в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.