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В Совбезе РФ заявили о безразличии стран Запада к своим гражданам

Патрушев: Запад не беспокоит здоровье граждан на фоне поставок снарядов с ураном

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о том, что странам Запада безразличны последствия поставок украинским войскам снарядов с обедненным ураном, передает ТАСС.

Патрушев отметил, что на прошлой неделе Европейский комитет по радиационному риску зафиксировал увеличение количества частиц урана в воздухе на юго-востоке Англии. В организации посчитали, что это является следствием перемещения воздушных масс с Западной Украины, уточнил секретарь Совбеза.

«Это красноречиво говорит о том, что политические элиты западных стран, поставляющие оружие украинскому режиму, совершенно не беспокоятся о безопасности и здоровье собственного населения», — добавил Патрушев.

По его словам, российская сторона неоднократно предупреждала множество стран о губительных последствиях поставок Западом на Украину снарядов с обедненным ураном.

Глава департамента по делам международных организаций Министерства иностранных дел КНДР Чо Чхоль Су ранее заявлял, что США растаптывают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений, в том числе кассетных авиабомб и снарядов с обедненным ураном.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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