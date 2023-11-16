Политолог: Вашингтон и Пекин подтвердили движение к холодной войне

Переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина подтвердили движение Вашингтона и Пекина к холодной войне. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, встреча оказалась безуспешной как для американской, так и для китайской стороны.

«О сохранении тренда на эскалацию говорит отсутствие прогресса по вопросу Тайваня. Вашингтон и Пекин остались при своих мнениях, однако уже в январе на острове состоятся выборы, что может усилить конфронтацию в АТР. Однако для России данный исход встречи можно назвать положительным. Ничего нового в международную политику саммит не принес», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что складывающиеся негативные отношения США и Китая работают на еще большее сближение Москвы и Пекина.

Аналитики Bloomberg придерживаются аналогичного мнения. По их словам, встреча Си Цзиньпина с Байденом не привела к значимому прогрессу в отношениях между двумя странами.

Ранее Байден показал фото молодого Си Цзиньпина в Сан-Франциско.