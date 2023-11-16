Глава МИД Венесуэлы заявил о сотрудничестве с РФ против давления Запада

Россия и Венесуэла намерены противостоять давлению со стороны западных стран за счет укрепления сотрудничества. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на совместном брифинге с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, передает ТАСС.

«Наши страны стали жертвами санкций со стороны западных стран, которые преследуют цель принудить к своей воле другие страны», — отметил Хиль Пинто.

Он счел эти меры несправедливыми, назвав их целью подорвать суверенитет стран. Он отметил, что и Венесуэла, и РФ будут противостоять давлению за счет укрепления сотрудничества.

Также глава МИД Венесуэлы подчеркнул, что правительство страны поддержит действия России в ее требованиях снять санкции, которые были незаконно наложены. Он обратил внимание, что обе страны сейчас ищут механизмы, которые защитят торговые и инвестиционные связи от последствий рестрикций.

16 ноября глава МИД Венесуэлы на переговорах с Лавровым передал президенту РФ Владимиру Путину приветствие от лидера страны Николаса Мадуро.

Ранее США объявили о смягчении санкционного режима против Венесуэлы.