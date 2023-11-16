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В Кремле допустили ответ Чехии на заморозку российских активов

Песков: Россия ответит Чехии при заморозке государственной собственности РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит Праге, если власти Чехии проведут заморозку государственных активов после конкретной формализации подобных недружественных шагов.

«Разумеется в случае конкретных формализации недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан», — сообщил представитель Кремля.

Он добавил, что для этого нужно проанализировать собственность Чехии в России.

Вечером 15 ноября премьер-министр Чехии Петр Фиала подтвердил, что правительство одобрило решение о заморозке российской государственной собственности на территории страны.

По его словам, Москва не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью. При этом подобные здания также нельзя будет передавать или продавать. Также Россия не сможет использовать банковские счета, на которые поступает плата за ее аренду.

В связи с этим решением под санкции Чехии попало российское федеральное предприятие по управлению собственностью за рубежом «Госзагрансобственность».

Ранее в Чехии объяснили решение о заморозке российской госсобственности.

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