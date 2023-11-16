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В России заявили, что США развернули у российских границ сеть лабораторий

Патрушев: США ставят эксперименты с биоматериалами славян в лабораториях у РФ

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

США развернули у границ Российской Федерации сеть лабораторий, в которых в том числе проводят эксперименты с биологическими материалами славян. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе (ЦФО), передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты стараются создать программы, направленные на создание искусственных патогенов и микроорганизмов, способных справляться с антибиотиками, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии.

Патрушев отметил, что такие биологические лаборатории развертываются на территории Украины и в других граничащих с Россией странах.

На этой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что США решили свернуть часть своих исследований по военной биологии после заявлений российского Минобороны.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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