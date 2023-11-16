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В Чехии объяснили, как нужно поддерживать Украину

Президент Чехии Павел: помощь Украине нужно обеспечивать без эскалации конфликта

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Stringer/Reuters

Президент Чехии Петр Павел считает, что помощь, оказываемая Украине, должна обеспечить оборону этой страны, однако без эскалации конфликта. Соответствующее заявление он сделал на конференции по глобальным проблемам Aspen Annual Conference 2023, передает ТАСС.

«Защищать право Украины на суверенитет и территориальную целостность означает защищать принципы, на которых базируется и наша страна. В наших непосредственных и жизненных интересах то, чтобы эти принципы защищали и мы», — сказал чешский президент.

Он подчеркнул, что принципы следует отстаивать с использованием всех необходимых средств, при этом избегая дальнейшей эскалации конфликта. У Киева должны быть «все инструменты, чтобы она могла защититься», считает Павел.

С точки зрения главы государства, происходящие сегодня конфликты создают угрозу системе международных отношений, которая оформилась после окончания Второй мировой войны. Необходимо защищать демократию и гражданское общество, констатировал Павел.

До этого Шольц во время выступления в бундестаге заявил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине, поддержка Берлина «нерушима». Шольц подчеркнул, что Берлин будет поддерживать Киев сколько необходимо, и «Украина может положиться на это». Он также рассказал, что общий объем гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине со стороны Германии за последние полтора года составил около €24 млрд.

Ранее на Западе засомневались в необходимости поддерживать Украину.

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