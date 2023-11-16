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Американские чиновники призвали Вашингтон усилить обстрелы позиций Ирана в Сирии

Semafor: чиновники призвали США усилить обстрелы позиций Ирана в Сирии

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Hussein Malla/AP

Американские чиновники призвали США усилить обстрелы позиций Ирана в Сирии в ответ на обстрелы американских баз в стране. Об этом пишет портал Semafor.

Ряд действующих и ушедших в отставку американских чиновников сообщили представителям портала о своей обеспокоенности тем, что сдержанные ответные реакции Пентагона на нападения ослабляют красные линии и эффективность присутствия США на Ближнем Востоке и «побуждают» Тегеран и проиранские группировки идти на больший риск.

«Эти чиновники утверждали, что Пентагон, не атакуя Иран напрямую, должен гораздо более агрессивно стремиться нейтрализовать военную инфраструктуру КСИР в Ираке, Сирии и Йемене, а также проводить кибероперации, чтобы сорвать военные операции Тегерана за пределами Ирана», — передает Semafor.

Сообщается, что за пять недель Иран обстрелял базы США в Ираке и Сирии 45 раз.

Обстрелы позиций США в Сирии с помощью ракет и беспилотников регулярно производятся с 13 октября, при этом о прилетах сообщалось также в сентябре и августе 2023 года.

27 октября США нанесли удар по позициям Ирана в Сирии. При этом 24 октября и 6 ноября глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, США не хотят войны с Ираном, но защитят свои объекты и персонал в Сирии.

В ночь на 16 ноября базу США на месторождении нефти «Омар» в сирийской провинции Дэйр-эр-Зор обстреляли. До этого о ракетном ударе по этой базе сообщалось 14 ноября.

Ранее глава иранской разведки заявил, что операция ХАМАС изменит политику США на Ближнем Востоке.

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