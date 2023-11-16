Политолог раскрыл намерения Венгрии в качестве председателя Совета ЕС

Председательство Венгрии в Совете Евросоюза в 2024 году может привести к крупным геополитическим изменениям, предположил председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» и член молодежной ассамблеи Совбеза от России Юрий Самонкин. Изменения не произойдут «по щелчку пальцев», однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попробует изменить расстановку сил в европейском блоке, пояснил он в беседе с телеканалом «360».

Венгрия выступает надежным и стабильным партнером в европейском блоке, подчеркнул эксперт. При этом, по его словам, страна действует более независимо, чем другие члены союза.

«Венгрия заботится о европейских национальных интересах так, как должны были это делать другие страны Европы, если бы они следовали формату независимой экономики и внутренней политики. Но они идут на поводу у НАТО и Вашингтона», — пояснил Самонкин.

Позиция Венгрии связана с тем, что она ориентируется на национальные интересы и не жертвует своей экономикой ради поставки «бессмысленного оружия Израиля и тем более Киеву», добавил он. Орбан, по мнению эксперта, выглядит как конструктивный политик, который здраво оценивает проблемы внутри ЕС.

«Возможно, в 2024 году мы уже увидим кардинальные геополитические изменения, которые в первую очередь будут связаны с сокращением или, может, в будущем с полным отказом от позиций Запада, — отметил Самонкин. — Но пока говорить рано, что по щелчку пальца Европа быстро очнется».

Заявления венгерского премьера в преддверии председательства в Совете ЕС являются «первыми звоночками» здравого смысла внутри Европейского блока, заключил эксперт.

Напомним, Орбан на прошлой неделе заявил, что Украина не готова начинать переговоры о членстве в ЕС, а также сообщил, что Венгрия не согласится увязать транши Украине с выплатой Будапешту.

Кроме того, политик заявил об отказе украинской делегации подписать мирный договор с Россией на переговорах в Стамбуле из-за приказа США. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».