В США оценили перспективу возвращения к диалогу с Россией по вооружениям

Глава Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила, что Вашингтон хотел бы вернуться к дискуссиям с Москвой по вопросу контроля над вооружениями, однако для такого развития событий не хватает «позитивной атмосферы». Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, руководство Белого дома отдает себе отчет, что режим контроля над вооружением сегодня «не в лучшем состоянии».

«Мы знаем, что стратегическая стабильность находится не в том виде, какой мы хотели бы видеть ее. Нам хотелось бы вернуться к реальным дискуссиям по контролю над вооружениями и стратегической безопасности», — сказала Хруби.

Однако, отметила политик, она не может решить вопрос о «позитивной атмосфере» в одиночку». По ее словам, для этого необходимо «решение всего правительства».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию играть ответственную роль в контроле над вооружениями.

Ранее в МИД РФ заявили о невозможности договориться со странами НАТО.