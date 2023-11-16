Патрушев рассказал, где в России усилили противовоздушную оборону

Регионы Центрального федерального округа усилили противовоздушную оборону (ПВО) на фоне обострения угроз. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

Он отметил, что «оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона».

Также Патрушев подчеркнул, что было введено патрулирование территорий вблизи к важным объектам.

«Приняты меры по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий в отношении данных объектов», — сказал секретарь Совбеза.

8 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем. В аппарате российского Совбеза рассказали, что Патрушев и Вольфович рассмотрели вопросы углубления взаимодействия по линии специальных служб, правоохранительных органов и военных ведомств двух стран. Кроме того, обсуждались новые подходы к обеспечению безопасности с учетом изменения военно-политической обстановки в Европе.

Ранее Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности Ливии.