Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Патрушев рассказал, где в России усилили противовоздушную оборону

Патрушев: регионы ЦФО усилили противовоздушную оборону из-за атак БПЛА с Украины

close
100%
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Регионы Центрального федерального округа усилили противовоздушную оборону (ПВО) на фоне обострения угроз. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

Он отметил, что «оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона».

Также Патрушев подчеркнул, что было введено патрулирование территорий вблизи к важным объектам.

«Приняты меры по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий в отношении данных объектов», — сказал секретарь Совбеза.

8 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем. В аппарате российского Совбеза рассказали, что Патрушев и Вольфович рассмотрели вопросы углубления взаимодействия по линии специальных служб, правоохранительных органов и военных ведомств двух стран. Кроме того, обсуждались новые подходы к обеспечению безопасности с учетом изменения военно-политической обстановки в Европе.

Ранее Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности Ливии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий