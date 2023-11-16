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Западные аналитики подвели итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

Bloomberg: встреча Си и Байдена не привела к прогрессу в отношениях КНР и США

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Kevin Lamarque/Reuters

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с американским президентом Джо Байденом не привела к значимому прогрессу в отношениях между двумя странами. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg.

«Не было никаких свидетельств прогресса по наиболее важным вопросам, таким как американские ограничения на экспорт микрочипов, тарифы или напряженность в Южно-Китайском море, где произошел ряд провокационных инцидентов с участием судов КНР и США. Си не получил то, что ему больше всего нужно — сделку, которая бы помогла подстегнуть китайскую экономику к выходу из кризиса после пандемии COVID-19», — подчеркнули аналитики.

Отмечается, что ожидания от встречи изначально были низкими из-за напряженности в отношениях между странами по тайваньскому вопросу. Однако ее целью бывший американский дипломат Курт Тонг назвал сдерживание рисков с целью предотвращения эскалации напряженности и, по его словам, на этом пути стороны достигли некоторых успехов. Так, стороны достигли некоторых договоренностей по коммуникациям в военной сфере, а Китай согласился пресечь экспорт препаратов-прекурсоров крайне опасного наркотика фентанила в третьи страны.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не располагает детальной информацией относительно прошедших накануне переговоров президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» после встречи с ним в Сан-Франциско.

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