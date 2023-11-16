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В Литве назвали условия для закрытия КПП на границе с Россией

Президент Литвы Науседа призвал изучить риски от закрытия КПП с РФ и Белоруссией

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил за оценку последствий возможного закрытия некоторых контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией и Белоруссией, передает ТАСС. По его словам, нужно изучить как это решение повлияет на экономику и безопасность республики.

«Мы продолжим обсуждение того, будет ли решение об уменьшении пограничных переходов рациональным с экономической точки зрения <...> С одной стороны, необходимо, чтобы не пострадала наша экономика, с другой — чтобы была обеспечена безопасность государства и его жителей», — пояснил Науседа.

Он добавил, что у литовского государства очень большой участок границы с якобы недружественными странами. Науседа подчеркнул, что именно это делает вопрос о закрытии КПП актуальным.

Латвия, Литва и Польша в начале августа согласовали механизм закрытия границ с Белоруссией. Соответствующие меры предполагается принять в «критической ситуации». При этом Литва уже в одиночном порядке сокращает количество пропускных пунктов на литовско-белорусской границе. Помимо закрытия границ, страны Балтии и Польша изучают возможность прекращения железнодорожного сообщения с белорусской стороной.

Ранее в Литве увидели угрозу в белорусских болотах.

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