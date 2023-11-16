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В МИД РФ высоко оценили роль Египта в урегулировании палестино-израильского конфликта

Лавров: Египет играет важную роль в урегулировании конфликта в секторе Газа

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Египет играет важную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом заявил на вопрос телеканала RT министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам главы МИД РФ, Каир играет важную роль в разрешении ситуации в регионе. Лавров подчеркнул, что возможности Египта как государства и мирового игрока выходят за пределы Ближнего Востока и Африки.

«Египет уже глобальный игрок», — подчеркнул министр.

15 ноября Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта. Он отметил, что это прекращение боевых действий и принятие мер по разрешению гуманитарных проблем, которые повсеместно наблюдаются.

До этого глава российского дипведомства заподозрил США в желании вывести конфликт в Газе за пределы Ближнего Востока.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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