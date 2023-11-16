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В Кремле прокомментировали встречу Байдена и Си Цзиньпина

Песков о встрече Байдена и Си: будем ждать пролития света на обсуждаемые темы

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Kevin Lamarque/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не располагает детальной информацией относительно прошедших накануне переговоров президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпинем, обсуждали ли они российскую политику.

«Будем ждать, когда прольется свет на то, какие вопросы обсуждались», — сказал представитель Кремля на брифинге журналистам.

Накануне лидеры США и Китая провели переговоры в Пекине. После встречи Байден и Си Цзиньпин перешли к ужину. Вместе с ними к трапезе присоединились государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и китайский министр иностранных дел Ван И.

По итогам встречи Байден заявил, что они с Си сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

Китайским лидер в свою очередь отмечал, что конфликт между США и КНР может привести к невыносимым последствиям для обеих стран.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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