В Кремле оценили отношения КНР и РФ после встречи Си Цзиньпина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать тот факт, что президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

«Я не стал бы комментировать подобные заявления, для нас главное — настоящая дружба и уважительное отношение между лидерами Китая и Российской Федерации», — сказал Песков.

Он отметил, что Москва дорожит этими отношениями с Пекином.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» после встречи с ним в Сан-Франциско.

«Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой отличается от нашего полностью», — сказал президент США.

Также после встречи Байден заявил, что они с Си Цзиньпином сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин осудила заявление президента США Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является «диктатором».

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что конфликт между США и КНР может привести к невыносимым последствиям для обеих стран.