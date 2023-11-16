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Глава МИД Украины сообщил о встрече с Кэмероном

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с Дэвидом Кэмероном поставки оружия Британией

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Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел встречу с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном во время визита последнего в Киев. Об этом Кулеба сообщил на своей странице в соцсети X.

» <...> Великобритания по-прежнему твердо намерена обеспечивать Украину оружием, расширять его совместное производство и избавлять Черное море от российских угроз», — написал украинский министр.

О назначении бывшего премьера Великобритании Кэмерона новым руководителем МИД страны стало известно 13 ноября. Политик входит в список МИД РФ, в который включены деятели, способствующие международной изоляции России и ее демонизации. Въезд в РФ Кэмерону запрещен.

Комментируя свое назначение, новый глава британского МИД заявил о готовности поддержать союзников Британии в украинском кризисе. Спустя два дня он приехал в Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал назначение Кэмерона главой МИД.

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