Политолог: Байден и Си Цзиньпин обсудили передел мира

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал состоявшуюся в Сан-Франциско встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. По мнению эксперта, ключевой темой диалога двух лидеров стал раздел мира на сферы влияния.

«Эта новая реальность зафиксирована незадолго до встречи Си и Байдена Миршаймером — великим политологом современности. Он тоже говорил <...> о том, что в мире теперь три сверхдержавы: США, Китай и Россия. И это факт, который больше нельзя игнорировать», — отметил политолог.

Он добавил, что современное мироустройство таково, что США вынуждены говорить с Китаем как с равной себе державой, что Вашингтону безусловно не нравится.

Переговоры между лидерами США и КНР состоялись 15 ноября. По данным Белого дома, они продлились менее 2,5 часа. На встрече Си Цзиньпин призвал Штаты прекратить вооружать Тайвань и выступить в поддержку принципа одного Китая, поскольку именно этот вопрос — ключевой для развития отношений с КНР.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Байден и Си Цзиньпин обсуждали «контроль над разногласиями», однако разные подходы стран к мировым кризисам никуда не уйдут.

Ранее МИД КНР прокомментировал заявления Байдена о Си Цзиньпине.