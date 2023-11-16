В МИД РФ предупредили о риске разрыва отношений между Россией и США

Российско-американские отношения предельно истончились. Об этом говорится в четверг в сообщении на сайте МИД РФ.

В ведомстве обратили внимание, что связи рискуют быть разорванными в любой момент, но это не выбор России. Там пояснили, что Вашингтон взял на вооружение русофобию, из-за чего они предельно истончились.

«Безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве «стратегическое поражение», могут привести к катастрофическим последствиям», — отметила пресс-служба ведомства.

Там отметили, что первопричиной кризиса между странами стало базовое мировоззрение американской политической элиты, а также неспособность американских политиков и экспертов адекватно оценить процессы в России после 1991 года.

В МИД заключили, что США показывают бесперспективную и абсурдную нацеленность на «смену режима» и организацию смуты внутри России и в это вкладываются деньги.

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