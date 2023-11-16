Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) пытается подставить Украину, переложив на нее ответственность за подрыв «Северных потоков». Такую точку зрения он высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Они [США] предложили глупую версию о том, что это сделали украинцы. Абсурд! Нет никаких доказательств в пользу этого. Заявление о причастности этого полковника [Романа Червинского] не доказывает ничего», — сказал Риттер.

С точки зрения бывшего разведчика, операцию по уничтожению газопроводов планировал Джо Байден. Он напомнил, что президент США ранее заявлял, что в случае появления русских танков на Украине, «мы уничтожим этот трубопровод».

Таким образом Вашингтон обрек Европу на холодную зиму, и теперь ЦРУ пытается переложить вину за случившееся на Украину, констатировал военный.

До этого газета The Washington Post написала о том, что координатором атаки на газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» был украинский полковник Роман Червинский. Отмечается, что 48-летний военнослужащий получал приказы от чиновников, которые докладывали информацию лично главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

Ранее экс-подполковник США указал на причастность Вашингтона к подрыву «Севпотоков».