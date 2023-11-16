Глава «Моссада» задумал посетить Катар в ближайшее время

Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа планирует в ближайшее время посетить Катар для переговоров с представителями радикального палестинского движения ХАМАС по освобождению заложников. Об этом сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth.

Ожидается, что сделка будет заключена до конца текущей недели. Если это случится и ее план одобрят члены правительства Израиля, то о соглашении может быть объявлено в течение одного-двух дней.

Ynetnews отмечает, что переговоры между Израилем и ХАМАС продвигаются очень тяжело, поскольку стороны не желают идти на уступки по многим вопросам. В частности, Тель-Авив отказался объявить перемирие сроком на пять дней, как того требовало движение, а боевики в ответ предложили освободить меньшее число заложников — с 80 до 50 человек.

Кроме того, израильская сторона требует, чтобы дети могли вернуться домой только с матерями, а также чтобы из Газы отпустили пожилых заложников. При этом Тель-Авив отказывается освобождать из своих тюрем палестинских заключенных преклонного возраста, на фоне этого и ХАМАС отказался от освобождения пожилых израильтян.

По данным ряда СМИ, уже более 10 лет политбюро ХАМАС и большинство его лидеров находятся в Катаре.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.