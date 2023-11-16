Американские мусульмане обвинили Байдена в одобрении штурма больницы в Газе

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) заявил, что штурм крупнейшей больницы в секторе Газа «Аш-Шифа» был предпринят Израилем с одобрения президента США Джо Байдена. Соответствующее заявление CAIR опубликовано на сайте организации.

«Наше правительство дало израильскому правительству зеленый свет на это очередное преступление против человечества», — заявил директор CAIR по национальным коммуникациям Ибрагим Хупер.

Он осудил боевые действия на территории больницы как нарушение прав человека и призвал США прекратить поддержку Израиля и выступить за установление прочного и справедливого мира в Палестине.

Утром 16 ноября телеканал Al Jazeera сообщал, что ЦАХАЛ проводит штурм всех отделений больницы «Аш-Шифа» в Газе и препятствует эвакуации людей из здания. В ЦАХАЛ заявили, что в больнице было обнаружено оружие и командный штаб ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.