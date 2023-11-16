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Армения обсудила с Евросоюзом возможные поставки оружия

МИД Армении: страна обсудила с ЕС возможность поставки нелетального оружия

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Shutterstock

Армения ведет диалог с Евросоюзом на тему возможных поставок ей нелетального оружия. Информация об этом появилась на сайте армянского МИД.

«Стороны обсудили возможность расширения миссии, а также вопрос поддержки предоставления Армении оружия нелетального действия посредством Европейского фонда мира», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства по итогам второго диалога по вопросам политики и безопасности между Арменией и ЕС.

В МИД также отметили, что Армения высоко оценила развертывание наблюдательной миссии Евросоюза вдоль границы страны с Азербайджаном и приветствовала готовность ЕС вовлечь в состав миссии третьи страны.

Следующее заседание диалога должно пройти в Ереване в 2024 году.

15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения ищет новых партнеров для поставок оружия, потому что текущие «не могут, в том числе по объективным причинам, продавать нам оружие и боеприпасы».

После этого в российском МИД заявили о попытке Армении «усидеть на двух стульях».

Ранее в Госдепе сообщили, что США и ЕС вырабатывают схему сближения с Арменией.

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