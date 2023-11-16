Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Матвиенко заявила о попытках рассорить РФ и страны Центральной Азии

Матвиенко: США и Европа пытаются вбить клин между РФ и странами Центральной Азии

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

США и Европа пытаются вбить клин между Россией и странами Центральной Азии. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, попытки рассорить РФ и Центральную Азию бесполезны и никому не удастся это сделать. Она отметила, что страны очень многое связывает.

До этого Валентина Матвиенко заявляла, что Конституция России защищает граждан гораздо надежнее, чем международные конвенции. По ее словам, граждане РФ не почувствуют ущерб от выхода страны из некоторых соглашений.

Она напомнила, что Россия была вынуждена выйти из ряда конвенций, чтобы прекратить посягательства на суверенитет страны. Матвиенко подчеркнула, что даже когда РФ была членом международных договоров, отечественное законодательство оставалось лучше и эффективнее с точки зрения защиты интересов людей, более социально ориентированным.

«Никакой изоляции и никакого ущерба для наших граждан. Наша законодательство и наша конституция в гораздо большей степени защищают наших людей», — отметила спикер.

Ранее Матвиенко объяснила свои слова о создании министерства счастья.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий