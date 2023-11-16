Матвиенко заявила о попытках рассорить РФ и страны Центральной Азии

США и Европа пытаются вбить клин между Россией и странами Центральной Азии. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, попытки рассорить РФ и Центральную Азию бесполезны и никому не удастся это сделать. Она отметила, что страны очень многое связывает.

До этого Валентина Матвиенко заявляла, что Конституция России защищает граждан гораздо надежнее, чем международные конвенции. По ее словам, граждане РФ не почувствуют ущерб от выхода страны из некоторых соглашений.

Она напомнила, что Россия была вынуждена выйти из ряда конвенций, чтобы прекратить посягательства на суверенитет страны. Матвиенко подчеркнула, что даже когда РФ была членом международных договоров, отечественное законодательство оставалось лучше и эффективнее с точки зрения защиты интересов людей, более социально ориентированным.

«Никакой изоляции и никакого ущерба для наших граждан. Наша законодательство и наша конституция в гораздо большей степени защищают наших людей», — отметила спикер.

Ранее Матвиенко объяснила свои слова о создании министерства счастья.