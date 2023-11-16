Си Цзиньпин рассказал об отношении Китая к войне

В планы Китая не входит стремление к мировому господству и войнам с другими странами. Об этом по итогам встречи с президентом США Джо Байденом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

»Китай не стремится к сферам влияния и не будет вести ни холодную, ни горячую войну с кем бы то ни было», — приводит ТАСС слова китайского лидера со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин добавил, что КНР на любой из своих стадий развития никогда не будет навязывать другим странам свою волю и стремиться к гегемонии.

Переговоры между лидерами США и КНР состоялись 15 ноября. По данным Белого дома, они продлились менее 2,5 часа. На встрече Си Цзиньпин призвал Штаты прекратить вооружать Тайвань и выступить в поддержку принципа одного Китая, поскольку именно этот вопрос — ключевой для развития отношений с КНР.

Китайский лидер также выразил надежду, что США отменят односторонние санкции и создадут деловую среду, которая не будет дискриминировать компании из Китая.

Ранее в МИД КНР сообщили о «глубоком диалоге» между Байденом и Си Цзиньпином.