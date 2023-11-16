Байден заявил, что США и Китай сделали шаги в правильном направлении

Президент США Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что они сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

«Сегодня мы с председателем Си Цзиньпином предприняли ощутимые шаги в правильном направлении, и доводы, которые я приводил все это время, остаются в силе», — написал американский лидер в соцсети X («икс», ранее Twitter).

Байден подчеркнул, что США будут конкурировать с Китаем и продолжат отстаивать интересы национальной безопасности.

Кроме того, Байден заявлял журналистам, что после прошедших переговоров с Си Цзиньпином не поменял своего мнения о нем как о «диктаторе». Американский лидер подчеркнул, что Си Цзиньпин таким и является.

Си Цзиньпин в свою очередь во время встречи с Джо Байденом заявлял, что конфликт между США и КНР может привести к невыносимым последствиям для обеих стран.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.