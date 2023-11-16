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Конгресс США одобрил бюджет без пункта о помощи Украине и Израилю

Конгресс США принял проект финансирования правительства без помощи Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Сенат конгресса США принял план продолжения финансирования работы федерального правительства страны без помощи Израилю и Украине. Трансляцию заседания вели американские новостные телекомпании, передает ТАСС.

Соответствующий план был одобрен 14 ноября Палатой представителей.

Законопроект предстоит подписать президенту США Джо Байдену. Инициатива подразумевает, что до 19 января 2024 года деньги продолжат выделять на несколько правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья.

При этом финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля следующего года. Выделение средств Украине и Израилю документом не предусмотрено.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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