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Советник Байдена Салливан заявил, что не спит ночами из-за Украины

Советник Байдена Салливан: мысли об Украине не позволяют спать по ночам

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Susan Walsh/AP

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил в интервью журналу Puck, что мысли об Украине не позволяют ему спать по ночам, передает РИА Новости.

«Я лежу... и думаю, как защитить энергосистему Украины. Это способствует моей бессоннице», — признался он.

Салливан отметил, что его сну мешают в том числе мысли о ситуации на Ближнем Востоке и о «возможных неожиданных событиях».

«7 октября было неожиданным событием. Я стал спрашивать себя, свою команду, каждый день, каждую ночь: какое следующее событие?» — сказал советник Джо Байдена.

13 ноября Джейк Салливан заявлял, что нежелание Палаты представителей Соединенных Штатов утвердить запрос администрации о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Вооруженным Силам Украины. Он отмечал, что такое положение дел влияет на возможность американской стороны передавать Киеву то, что ему необходимо. По мнению Салливана, этот эффект будет только усиливаться.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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