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Байден назвал единственный вариант урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Байден: единственный ответ на Ближнем Востоке — двухгосударственное решение

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Jonathan Ernst-POOL/Global Look Press

Двухгосударственное решение — это единственный окончательный вариант урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, передает РИА Новости.

«Я дал понять Биньямину Нетаньяху и его военному кабинету, что единственный окончательный ответ — двухгосударственное решение», — сказал он.

По мнению главы Белого дома, нужно достигнуть того, чтобы «иметь возможность говорить, не беспокоясь о том, что Израилю придется столкнуться с тем, что палестинское движение ХАМАС будет вести себя так же, как раньше».

«Не думаю, что это сработало бы», — считает Байден..

Президент США указал, что «следующие шаги обсуждаются с арабскими странами и другими» сторонами.

Накануне глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант обсудил с координатором Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком ход операции израильской армии на территории сектора Газа.

Ранее израильские военные задержали одного из руководителей отделения ХАМАС.

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