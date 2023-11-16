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В США заявили, что Зеленский ради амбиций пожертвовал целым поколением украинцев

Журналистка Моррис заявила, что Зеленский пожертвовал целым поколением украинцев

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Yves Herman/Reuters

Журналистка из США Натали Моррис заявила, что из-за амбиций президента Украины Владимира Зеленского рассталось с жизнью целое поколение молодых жителей страны. Об этом Моррис заявила в эфире YouTube-канала Redacted News.

По словам американской журналистки, на Украине закончились молодые люди. Если бы украинские власти полтора года газад заключили бы мирное соглашение, то молодежи не пришлось бы гибнуть на фронте. Однако для того, чтобы Зеленский мог «продать миру войну», Украина пожертвовала целым поколением молодых мужчин.

Моррис также обратила внимание на информацию журнала Time, в соответствии с которой средний возраст украинских военнослужащих составляет 43 года. Журналистка назвала этот факт возмутительным.

Ранее французский колумнист издания Сильви Кауфман сообщила о серии военных и дипломатических неудач Украины в связи с конфликтом с Россией. Она утверждает, что в данный момент сложилось сочетание неблагоприятных факторов для Запада и Украины, создавая так называемый «идеальный шторм», который может иметь отрицательные последствия для Киева.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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