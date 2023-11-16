Стало известно, планирует ли Россия двусторонние контакты с США на саммите АТЭС

Россия не планирует двусторонних контактов с США на саммите АТЭС. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук, который возглавляет делегацию России на встрече в Сан-Франциско, передает ТАСС.

«Сейчас не планируем ничего», — сказал он.

По словам Оверчука, у него отсутствует информация о попытках американской стороны инициировать закулисный диалог.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что Соединенные Штаты сигнализируют о готовности вести с Российской Федерацией диалог «за кулисами» на полях саммита АТЭС.

До этого сообщалось, что российская делегация во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско, чтобы принять участие в саммите и лидерской неделе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)

Саммит АТЭС проходит в американском городе Сан-Франциско 15–17 ноября.

Ранее Блинкен рассказал о трудностях в экономике у участников АТЭС.