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Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что надеется на отмену санкций США

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Susan Walsh/AP

В ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин выразил надежду на отмену односторонних санкций со стороны США и создание недискриминационной деловой среды для китайских компаний. Он подчеркнул, что развитие и рост Китая имеют свою внутреннюю логику и не будут остановлены внешними силами, пишет РИА Новости.

Си Цзиньпин также заявил, что Китай не стремится превзойти США. Он выразил надежду на то, что США учтут озабоченности Китая, предпримут соответствующие меры и отменят односторонние санкции, создав тем самым честную, справедливую и недискриминационную среду для деятельности китайских предприятий.

Сегодня завершилась двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Переговоры двух лидеров продлились менее 2,5 часов.

Ранее сообщалось, что после официальной встречи главы Белого дома Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина, лидеры перешли к ужину. Вместе с ними к трапезе присоединились государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и китайский министр иностранных дел Ван И.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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