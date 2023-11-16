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Си Цзиньпин выразил уверенность в «светлом будущем» отношений между США и Китаем

Си Цзиньпин заявил о светлом будущем в отношениях между США и Китаем

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Thomas Peter/Reuters

По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что он уверен в «светлом будущем» китайско-американских отношений. Об этом пишет РИА Новости.

В своем заявлении Си Цзиньпин отметил, что несмотря на разные пути развития, культуры, истории и социальные системы Китая и США, обе страны могут преодолеть разногласия и найти способы сосуществования на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Это возможно, если они будут придерживаться этих принципов.

Переговоры между президентом США и председателем КНР продолжались около двух часов. В результате обсуждений Си Цзиньпин и Джо Байден согласились на восстановление общения между военными Китая и США на высоком уровне.

Си Цзиньпин выразил свою позицию о том, что возможный конфликт между Китаем и США приведет к неприемлемым последствиям. Он подчеркнул, что Пекину и Вашингтону необходимо предпринять все возможное для избежания прямой военной конфронтации.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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