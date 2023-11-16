Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Французские СМИ написали, что Киев столкнулся с военными и дипломатическими неудачами

Le Monde: Киев столкнулся с очередными военными и дипломатическими неудачами

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Французский колумнист издания Le Monde Сильви Кауфман сообщила о серии военных и дипломатических неудач Украины в связи с конфликтом с Россией. Она утверждает, что в данный момент сложилось сочетание неблагоприятных факторов для Запада и Украины, создавая так называемый «идеальный шторм», который может иметь отрицательные последствия для Киева.

В своей статье автор отмечает, что даже главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный признал в недавнем интервью, что украинская армия не может достичь значительных успехов на поле боя по ряду причин, включая усталость, потери и нехватку оружия.

Кроме того, автор указывает на то, что население Украины не может компенсировать многочисленные потери Вооруженных Сил Украины через мобилизацию. В стране уже происходят протестные акции. В отличие от этого, Россия не проводит принудительную мобилизацию гражданского населения, а предлагает выгодные условия для службы по контракту, пишет Кауфман.

Также автор отмечает, что США активно вовлечены в конфликт между Израилем и Палестиной, что отвлекает их внимание от Украины и приводит к сокращению помощи, на которую Киев может рассчитывать.

Несмотря на эти трудности и переключение внимания Запада на Ближний Восток, президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 ноября о намерении продолжать контрнаступление и обещал показать результаты в этом году.

В ответ на это, Кремль напомнил, что предыдущие обещания украинских властей не сбылись. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украине пора понять, что она не сможет победить Россию на поле боя, и только после этого можно будет надеяться на политико-дипломатическое урегулирование ситуации. Песков также не согласился с оценкой Залужного относительно ситуации на передовой, подчеркнув, что все цели спецоперации будут достигнуты.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий