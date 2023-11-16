Французский колумнист издания Le Monde Сильви Кауфман сообщила о серии военных и дипломатических неудач Украины в связи с конфликтом с Россией. Она утверждает, что в данный момент сложилось сочетание неблагоприятных факторов для Запада и Украины, создавая так называемый «идеальный шторм», который может иметь отрицательные последствия для Киева.

В своей статье автор отмечает, что даже главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный признал в недавнем интервью, что украинская армия не может достичь значительных успехов на поле боя по ряду причин, включая усталость, потери и нехватку оружия.

Кроме того, автор указывает на то, что население Украины не может компенсировать многочисленные потери Вооруженных Сил Украины через мобилизацию. В стране уже происходят протестные акции. В отличие от этого, Россия не проводит принудительную мобилизацию гражданского населения, а предлагает выгодные условия для службы по контракту, пишет Кауфман.

Также автор отмечает, что США активно вовлечены в конфликт между Израилем и Палестиной, что отвлекает их внимание от Украины и приводит к сокращению помощи, на которую Киев может рассчитывать.

Несмотря на эти трудности и переключение внимания Запада на Ближний Восток, президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 ноября о намерении продолжать контрнаступление и обещал показать результаты в этом году.

В ответ на это, Кремль напомнил, что предыдущие обещания украинских властей не сбылись. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украине пора понять, что она не сможет победить Россию на поле боя, и только после этого можно будет надеяться на политико-дипломатическое урегулирование ситуации. Песков также не согласился с оценкой Залужного относительно ситуации на передовой, подчеркнув, что все цели спецоперации будут достигнуты.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.