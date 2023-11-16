Российская делегация прибыла в США для участия в саммите АТЭС

Российская делегация во главе с зампредседателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско, чтобы принять участие в саммите и лидерской неделе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщили в посольстве в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Делегация Российской Федерации прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе АТЭС», — сказали в дипмиссии.

Российская сторона надеется на обеспечение председательством Соединенных Штатов «конструктивного и прагматичного диалога в рамках форума».

В посольстве отметили, что РФ эта площадка рассматривается в качестве ведущего форума, где обсуждаются ключевые вопросы экономического взаимодействия стран АТР и могут формироваться благоприятные условия для развития торговых и инвестиционных связей в регионе.

АТЭС — это торгово-экономический форум, в который входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. Саммит проходит с 11 по 17 ноября в американском городе Сан-Франциско.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что Соединенные Штаты сигнализируют о готовности вести с Российской Федерацией диалог «за кулисами» на полях саммита АТЭС.

Ранее Блинкен рассказал о трудностях в экономике у участников АТЭС.