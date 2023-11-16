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Небензя считает, что Совбез ООН должен принять резолюцию по Ближнему Востоку

Небензя: СБ ООН должен принять резолюцию для прекращения огня на Ближнем Востоке

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John Minchillo/AP

Российская сторона рассчитывает на то, что Совет Безопасности ООН примет полноценную и сильную резолюцию, которая будет содержать призыв к немедленному прекращению огня в зоне конфликта Израиля и Палестины. Об это заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, передает ТАСС.

«Приоритетом остается принятие сильного продукта Совета с призывом к немедленному прекращению огня. Рассчитываем, что работа над ним начнется в ближайшее время», — сказал он.

Дипломат выступил после голосования Совета Безопасности ООН по проекту ближневосточной резолюции, которая направлена на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта.

До этого сообщалось, что Советом Безопасности ООН была принята резолюция Мальты, сфокусированная на проблеме защиты детей в секторе Газа. В резолюции утверждалось, что СБ ООН требует от всех сторон соблюдать обязательства международного гуманитарного права, в частности в вопросе защиты гражданского населения, в первую очередь, детей.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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