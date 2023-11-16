Завершилась встреча Байдена и Си Цзиньпина

Двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина завершилась. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-пул Белого дома.

«Встреча президента Байдена и председателя Си Цзиньпина закончилась», — говорится в публикации.

Двусторонние переговоры двух лидеров продлились менее 2,5 часов.

Ранее сообщалось, что после официальной встречи главы Белого дома Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина, лидеры перешли к ужину. Вместе с ними к трапезе присоединились государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и китайский министр иностранных дел Ван И.

До этого Си Цзиньпин во время встречи с Джо Байденом заявлял, что конфликт между США и КНР может привести к невыносимым последствиям для обоих стран. По оценке китайского лидера, конкуренция между государствами не должна являться превалирующим трендом. По его мнению, она не сможет решить проблемы, которые стоят перед КНР, США и миром в целом.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.