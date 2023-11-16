Си Цзиньпин заявил, что конфликт между США и Китаем приведет к невыносимым последствиям

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с американским президентом Джо Байденом заявил, что конфликт между США и Китаем может привести к невыносимым последствиям для обоих государств, сообщает РИА Новости.

Глава Китая отметил, что не является реалистичным сценарий, при котором одна страна переформатирует другую. В тоже время, возможный конфликт или конфронтация вызвали бы невыносимые последствия и для Пекина, и для Вашингтона.

Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между США и Китаем являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, и их следует рассматривать в широком контексте ускоряющихся глобальных преобразований.

Председатель КНР сказал, что Земля достаточно велика для процветания обеих стран, успех же одного государства представляет собой возможности и для другого.

По словам Си Цзиньпина, две такие крупные страны, как Китай и США, не должны поворачиваться спиной друг к другу.

Китайский лидер выразил мнение, что конкуренция между странами не должна являться превалирующим трендом и не сможет решить проблемы, которые стоят перед КНР, США и миром в целом.

Си Цзиньпин особо подчеркнул, что он твердо верит в многообещающее будущее отношений между Китаем и США.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в поместье Филоли под Сан-Франциско.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.