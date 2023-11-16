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Совбезом ООН была принята резолюция Мальты по сектору Газа

Совбез ООН проголосовал за принятие резолюции Мальты по сектору Газа

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Mike Segar/Reuters

Советом Безопасности ООН была принята резолюция Мальты, которая сфокусирована на проблеме защиты детей в секторе Газа, сообщает ТАСС.

В резолюции говорится, что Совбез ООН требует от всех сторон соблюдать обязательства международного гуманитарного права, в частности в вопросе защиты мирных граждан, в первую очередь, детей.

В документе содержится призыв к срочному объявлению длительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров в секторе Газа для создания беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа для ООН, Международного Красного Креста и других гуманитарных организаций.

Резолюция призывает к немедленному и без предварительных условий освобождению всех заложников, в том числе детей, удерживаемых ХАМАС и другими группировками.

Совет Безопасности ООН выразил глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе и ее воздействием на гражданское население, особенно на детей.

В тексте резолюции не содержится осуждение ХАМАС, на чем настаивал Вашингтон. В тоже время в резолюции также нет призыва к прекращению огня, чего добивалась Москва.

За резолюцию проголосовали 12 государств. Россия, США и Великобритания воздержались.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел попала в автомобильную аварию, когда направлялась из Египта в сектор Газа.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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