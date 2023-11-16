Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол РФ: после назначения Кэмерона главой МИД Британии отношения стран не изменятся

Посол Келин заявил, что новый глава МИД Британии не улучшит отношений с Россией

close
100%
Alberto Pezzali/AP

Посол России в Великобритании Андрей Келин выразил мнение, что после назначения британским министром иностранных дел Дэвида Кэмерона отношения между Москвой и Лондоном не изменятся. Об этом Келин рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

Российский дипломат отметил, что имеется определенный курс британского правительства в отношении России и украинского кризиса, и Кэмерон будет придерживаться этой генеральной линии.

Посол подчеркнул, что Кэмерон начиная с 2014 года допускал недружественные высказывания в адрес России, поэтому каких-либо положительных изменений ждать не приходится.

По словам Келина, ощущается, что дела правящей Консервативной партии Великобритании идут не слишком хорошо, если консерваторам приходится приглашать отставных политиков.

Ранее депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Андрей Луговой заявил, что отношения России и Великобритании могут ухудшиться после того, как бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон занял пост главы МИД страны.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий