Посол РФ: после назначения Кэмерона главой МИД Британии отношения стран не изменятся

Посол России в Великобритании Андрей Келин выразил мнение, что после назначения британским министром иностранных дел Дэвида Кэмерона отношения между Москвой и Лондоном не изменятся. Об этом Келин рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

Российский дипломат отметил, что имеется определенный курс британского правительства в отношении России и украинского кризиса, и Кэмерон будет придерживаться этой генеральной линии.

Посол подчеркнул, что Кэмерон начиная с 2014 года допускал недружественные высказывания в адрес России, поэтому каких-либо положительных изменений ждать не приходится.

По словам Келина, ощущается, что дела правящей Консервативной партии Великобритании идут не слишком хорошо, если консерваторам приходится приглашать отставных политиков.

Ранее депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Андрей Луговой заявил, что отношения России и Великобритании могут ухудшиться после того, как бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон занял пост главы МИД страны.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.