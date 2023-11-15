Байден и Си Цзиньпин встретились в США

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в поместье Филоли под Сан-Франциско. Видеотрансляцию вел Белый дом.

При встрече они пожали руки, после чего проследовали внутрь здания для проведения переговоров.

Как передает РИА Новости, американские спецслужбы ввели усиленные меры безопасности вокруг места встречи лидеров двух стран. Дорога перекрыта за 10 км от поместья Филоли, объезд также блокируется на расстоянии в 5 километров до поместья.

Переговоры начались в 11:00 по местному времени (22:00 мск).

15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу председателя КНР и американского президента, заявил, что Россия будет следить за сообщениями, которые будут сопровождать их встречу.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.