Кабмин Чехии одобрил заморозку госсобственности России

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что по решению властей страны Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью, РФ также запрещено использовать счета, на которые поступает плата за аренду недвижимости. Об этом он заявил в своем Twitter.

По его словам, правительство республики сегодня решило, что российское государственное имущество будет заморожено.

Фиала подчеркнул, что такую недвижимость нельзя будет передавать или продавать. По его словам, РФ не сможет использовать банковские счета, на которые поступает плата за ее аренду.

До этого глава чешского министерства иностранных дел Ян Липавский заявил, что Чехия внесла в национальный санкционный перечень российское федеральное предприятие по управлению собственностью за рубежом «Госзагрансобственность».

По его словам, нелегальна будет в том числе и сдача объектов недвижимости «Госзагрансобственности» в аренду.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.